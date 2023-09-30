Зайцев Трофим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Трофим Иванов

Зайцев Трофим Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Трофим Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1901
Дата рождения
17.09.1880
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Раменки
Нас.пункт
д. Раменки, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
17.09.1880 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.