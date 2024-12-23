Зайцев Трофим Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Трофим Андреев

Зайцев Трофим Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Трофим Андреев
Пол
муж
Дата призыва
1880
Дата рождения
12.09.1859
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Житово
Нас.пункт
с. Житово, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.09.1859 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.