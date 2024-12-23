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Зайцев Семен Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Семен Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1893
Дата рождения
14.04.1872
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Качево
Нас.пункт
д. Качево, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.04.1872 ст.

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