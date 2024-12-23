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Зайцев Савва Антонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Савва Антонов
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
04.01.1890
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Глебово
Нас.пункт
с. Глебово, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.01.1890 ст.

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