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Зайцев Петр Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Петр Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1912
Дата рождения
16.12.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Попасово
Нас.пункт
д. Попасово, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.12.1888 ст.

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