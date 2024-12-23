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Зайцев Михаил Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Михаил Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1883
Дата рождения
11.02.1862
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Качево
Нас.пункт
д. Качево, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
11.02.1862 ст.

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