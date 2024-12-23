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Зайцев Матвей Сергеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Матвей Сергеев
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
09.08.1883
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Истобники
Нас.пункт
с. Истобники, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.08.1883 ст.

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