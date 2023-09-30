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Зайцев Максим Егоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Максим Егоров
Пол
муж
Дата призыва
1879
Дата рождения
05.08.1858
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ершовская
Место
д. Макеево
Нас.пункт
д. Макеево, Ершовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.08.1858 ст.

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