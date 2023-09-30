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Зайцев Гурий Миронов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Гурий Миронов
Пол
муж
Дата призыва
1894
Дата рождения
08.11.1872
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ушмарская
Место
д. Тимохино
Нас.пункт
д. Тимохино, Ушмарская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
08.11.1872 ст.

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