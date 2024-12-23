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Зайцев Герасим Филимонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Герасим Филимонов
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
04.08.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
д. Полково
Нас.пункт
д. Полково, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
04.08.1882 ст.

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