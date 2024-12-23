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Зайцев Василий Яковлев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Василий Яковлев
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
27.04.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Бахмачеевская
Место
д. Попасово
Нас.пункт
д. Попасово, Бахмачеевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
27.04.1882 ст.

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