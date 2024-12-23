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Зайцев Василий Панкратьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Зайцев Василий Панкратьев
Пол
муж
Дата призыва
1898
Дата рождения
28.12.1876
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
д. Наумовская
Нас.пункт
д. Наумовская, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.12.1876 ст.

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