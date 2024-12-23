Заикин Михей Демьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаикин Михей Демьянов

Заикин Михей Демьянов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Заикин Михей Демьянов
Пол
муж
Дата призыва
1885
Дата рождения
07.08.1864
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
д. Перкаль
Нас.пункт
д. Перкаль, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
07.08.1864 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.