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Жучков Дмитрий Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жучков Дмитрий Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
14.09.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
д. Секиотово
Нас.пункт
д. Секиотово, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.09.1882 ст.

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