Жучин Филипп Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖучин Филипп Павлов

Жучин Филипп Павлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жучин Филипп Павлов
Пол
муж
Дата призыва
1917
Дата рождения
1895 *
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Мурминская
Место
с. Алеканово
Нас.пункт
с. Алеканово, Мурминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1895 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.