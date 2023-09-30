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Журихин Василий Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Журихин Василий Андреев
Пол
муж
Дата призыва
1905
Дата рождения
08.03.1884
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Новосельская
Место
с. Новоселки
Нас.пункт
с. Новоселки, Новосельская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
08.03.1884 ст.

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