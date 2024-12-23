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Журавлев Филипп Семенов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Журавлев Филипп Семенов
Пол
муж
Дата призыва
1911
Дата рождения
14.11.1889
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
с. Дашково
Нас.пункт
с. Дашково, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.11.1889 ст.

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