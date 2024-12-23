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Журавлев Никита Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Журавлев Никита Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1887
Дата рождения
06.08.1866
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Болошнево
Нас.пункт
с. Болошнево, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
06.08.1866 ст.

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