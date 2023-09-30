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Журавлев Михаил Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Журавлев Михаил Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1881
Дата рождения
28.10.1860
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.10.1860 ст.

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