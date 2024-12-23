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Журавлев Матвей Алексеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Журавлев Матвей Алексеев
Пол
муж
Дата призыва
1900
Дата рождения
16.11.1878
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
с. Дашково
Нас.пункт
с. Дашково, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.11.1878 ст.

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