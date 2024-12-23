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Журавлев Лаврентий Александров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Журавлев Лаврентий Александров
Пол
муж
Дата призыва
1878
Дата рождения
1857
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Болошневская
Место
с. Болошнево
Нас.пункт
с. Болошнево, Болошневская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1857 ст.

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