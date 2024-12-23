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Журавлев Ксенофонт Марков

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Журавлев Ксенофонт Марков
Пол
муж
Дата призыва
1884
Дата рождения
14.08.1863
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Безлычная
Нас.пункт
д. Безлычная, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.08.1863 ст.

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