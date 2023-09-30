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Журавлев Дмитрий Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Журавлев Дмитрий Петров
Пол
муж
Дата призыва
1903
Дата рождения
11.05.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Марьино
Нас.пункт
д. Марьино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
11.05.1882 ст.

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