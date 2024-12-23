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Журавлев Василий Ефимов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Журавлев Василий Ефимов
Пол
муж
Дата призыва
1887
Дата рождения
01.03.1864
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Надеждинские выселки
Нас.пункт
д. Надеждинские выселки, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.03.1864 ст.

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