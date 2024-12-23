Жульков Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖульков Петр Иванов

Жульков Петр Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жульков Петр Иванов
Пол
муж
Дата призыва
Январь 1870
Дата рождения
1846
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Место
д. Агарково
Нас.пункт
д. Агарково, Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1846 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.