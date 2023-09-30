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Жульков Иван Захаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жульков Иван Захаров
Пол
муж
Дата призыва
1898
Дата рождения
15.10.1876
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Ялтуново
Нас.пункт
д. Ялтуново, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
15.10.1876 ст.

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