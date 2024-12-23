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Жулев Иван Сидоров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жулев Иван Сидоров
Пол
муж
Дата призыва
1900
Дата рождения
25.01.1879
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
с. Бусаево
Нас.пункт
с. Бусаево, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
25.01.1879 ст.

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