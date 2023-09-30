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Жуков Павел Федосеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жуков Павел Федосеев
Пол
муж
Дата призыва
1893
Дата рождения
26.06.1872
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Волынская
Место
д. Елизаветинка
Нас.пункт
д. Елизаветинка, Волынская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
26.06.1872 ст.

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