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Жуков Ларион Антонов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жуков Ларион Антонов
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
17.10.1880
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Поповичи
Нас.пункт
д. Поповичи, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
17.10.1880 ст.

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