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Жуков Иван Феофанов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жуков Иван Феофанов
Пол
муж
Дата призыва
1910
Дата рождения
19.08.1889
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Кузьминская
Место
д. Аксеново
Нас.пункт
д. Аксеново, Кузьминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
19.08.1889 ст.

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