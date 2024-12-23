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Жуков Григорий Макаров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жуков Григорий Макаров
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
21.01.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Рыбновская
Место
с. Ходынино
Нас.пункт
с. Ходынино, Рыбновская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
21.01.1881 ст.

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