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Жуков (Смирнов) Михаил Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жуков (Смирнов) Михаил Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1907
Дата рождения
05.11.1885
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Подвязьевская
Место
д. Жуково
Нас.пункт
д. Жуково, Подвязьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.11.1885 ст.

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