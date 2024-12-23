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Жолтиков Антон Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жолтиков Антон Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1878
Дата рождения
05.08.1857
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Демкино
Нас.пункт
д. Демкино, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
05.08.1857 ст.

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