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Жоликов (Меркушкин) Михаил Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жоликов (Меркушкин) Михаил Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1914
Дата рождения
03.09.1893
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Шумашская
Место
с. Шумашь
Нас.пункт
с. Шумашь, Шумашская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
03.09.1893 ст.

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