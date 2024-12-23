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Житиков Егор Игнатьев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Житиков Егор Игнатьев
Пол
муж
Дата призыва
1909
Дата рождения
01.01.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
с. Солотча
Нас.пункт
с. Солотча, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
01.01.1888 ст.

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