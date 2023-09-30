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Жильцов Иван Андреев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жильцов Иван Андреев
Пол
муж
Дата призыва
1888
Дата рождения
06.09.1867
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Ушмарская
Место
д. Савино
Нас.пункт
д. Савино, Ушмарская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
06.09.1867 ст.

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