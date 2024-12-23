Жильцов Даниил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖильцов Даниил Иванов

Жильцов Даниил Иванов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жильцов Даниил Иванов
Пол
муж
Дата призыва
1901
Дата рождения
16.12.1879
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Гаретово
Нас.пункт
с. Гаретово, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.12.1879 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.