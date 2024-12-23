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Жилочкин Александр Нефедов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жилочкин Александр Нефедов
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
12.10.1881
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Екимовская
Место
д. Волынь
Нас.пункт
д. Волынь, Екимовская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.10.1881 ст.

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