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Животов Павел Петров

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Животов Павел Петров
Пол
муж
Дата призыва
1885
Дата рождения
11.05.1864
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
11.05.1864 ст.

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