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Желтов Филипп Лукин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Желтов Филипп Лукин
Пол
муж
Дата призыва
1907
Дата рождения
08.10.1885
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
с. Льгово
Нас.пункт
с. Льгово, Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
08.10.1885 ст.

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