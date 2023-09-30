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Желтов Иван Матвеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Желтов Иван Матвеев
Пол
муж
Дата призыва
1918
Дата рождения
1896
Сословие
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Астроминская
Место
Нас.пункт
Астроминская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
1896 ст.

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