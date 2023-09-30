Железняков Петр Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезняков Петр Никитин

Железняков Петр Никитин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Железняков Петр Никитин
Пол
муж
Дата призыва
1909
Дата рождения
09.01.1888
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Жуково
Нас.пункт
д. Жуково, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
09.01.1888 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.