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Жбанов Аксен Корнеев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жбанов Аксен Корнеев
Пол
муж
Дата призыва
1889
Дата рождения
16.01.1868
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Мервино
Нас.пункт
с. Мервино, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
16.01.1868 ст.

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