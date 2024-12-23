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Жаров Яков Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жаров Яков Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1904
Дата рождения
13.10.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Аксиньино
Нас.пункт
д. Аксиньино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
13.10.1882 ст.

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