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Жаров Андрей Васильев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жаров Андрей Васильев
Пол
муж
Дата призыва
1902
Дата рождения
12.10.1880
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Аксиньино
Нас.пункт
д. Аксиньино, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
12.10.1880 ст.

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