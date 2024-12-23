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Жарков Матвей Ильин

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жарков Матвей Ильин
Пол
муж
Дата призыва
1901
Дата рождения
02.08.1880
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Троицкая
Место
с. Мервино
Нас.пункт
с. Мервино, Троицкая вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
02.08.1880 ст.

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