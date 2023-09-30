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Жариков Иван Семенов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жариков Иван Семенов
Пол
муж
Дата призыва
1892
Дата рождения
28.03.1871
Сословие
из мещан
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.03.1871 ст.

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