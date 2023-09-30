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Жаворонков Василий Данилов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Жаворонков Василий Данилов
Пол
муж
Дата призыва
1904
Дата рождения
22.12.1882
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Затишьевская
Место
д. Поленское
Нас.пункт
д. Поленское, Затишьевская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
22.12.1882 ст.

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