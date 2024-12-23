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Ечин Роман Савельев

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ечин Роман Савельев
Пол
муж
Дата призыва
1890
Дата рождения
28.09.1869
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Верейская
Место
д. Хаустово
Нас.пункт
д. Хаустово, Верейская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
28.09.1869 ст.

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