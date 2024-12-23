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Ефремочкин Ефим Михайлов

Из справочника
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерния, Рязанский уезд 1839-1919 гг. (база Максима Оленева)
ФИО
Ефремочкин Ефим Михайлов
Пол
муж
Дата призыва
1885
Дата рождения
14.03.1864
Губерния
Рязанская
Уезд
Рязанский
Волость
Солотчинская
Место
д. Заборье
Нас.пункт
д. Заборье, Солотчинская вол., Рязанский у., Рязанская губ.
Архив
ГАРО (Рязань)
Источник
Индексация данных проведена Максимом Оленевым
Дата рождения
14.03.1864 ст.

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